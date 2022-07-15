RİZE'DE 15 TEMMUZ NÖBETİ

RİZE'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Rizeliler şehitleri anıp, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de anma etkinlikleri düzenlendi. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliklere Vali Kemal Çeber ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete sesleniş' konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu süren etkinliklere takip etti.