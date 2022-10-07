Konya 'da "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücülerin kullandığı iki otomobilde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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