Son dakika haberleri... Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı

07.10.2022 09:12

Son dakika haber: Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücülerin kullandığı iki otomobilde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücülerin kullandığı iki otomobilde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan sürücüler, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in de katıldığı aramalarda araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlardaki İbrahim D, İsmail D, Mahmut Ç. ve Hanım G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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