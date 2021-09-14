Seydişehir'de müftülük binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi Hükümet Konağı karşısında bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Seydişehir İlçe Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve resmi kurumların bulunduğu binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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