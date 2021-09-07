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Son dakika haberi | Konya'da 6 aylık hamile eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da 6 aylık hamile eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

07.09.2021 15:52
Son dakika haberi | Konya'da 6 aylık hamile eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]

Son dakika haber... Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Yüzer, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Suçu tasarlayarak işlemediğini öne süre Yüzer, kendisine iftira atıldığını savundu.

Aile içinde kavgalarının olduğunu belirten Yüzer, "Maktul bana değişik isimlerle birlikte olduğunu söylüyor, bana birilerini öldürtmeye çalışıyordu. Ben de kuşkulanıyordum. Babası ve kardeşleri suçun maktulde olduğunu biliyorlar ama söylemiyorlar. Tahliyemi talep ediyorum, çocuklarımı görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen, maktul Sadife Yüzer'in kız kardeşi Lütfiye Yıldız ise "Ablam 4. çocuğuna hamileydi. 'Prensesim olacak' diye seviniyordu. Ablam ve sanık arasında 2018 yılında boşanma davası vardı. Sanık ablamı tehdit etmiş, 'Benden boşanırsan katliam yaparım. Seni de aileni de öldürürüm' şeklinde sözler söylemişti. Kendisinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen, sanığın kardeşi Nuh Yüzer ise Sadife Yüzer'in, ağabeyi olan sanığa, başkalarıyla görüştüğünü söylediğini ileri sürdü.

Yüzer, "Yengem abimin kendisine eziyet ettiğini, hakaret ettiğini söylüyordu. Ben de kendisine 'Aynı şekilde karşılık ver.' dediğimde 'Onun canı o şekilde yanmıyor, böyle söyleyince canı yanıyor.' demişti." dedi.

İddia makamı, tanık beyanlarının ardından açıkladığı mütalaasında, sanık ve maktul arasında daha önceden de aile yaşantısından kaynaklı anlaşmazlıklar bulunduğunun, olay günü sanığın hamile olan maktulü çocukların olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti.

Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine dair bir delil bulunmadığının ifade edildiği mütalaada, "Sanığın üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin, 'karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini' iddia ettiği anlaşılmıştır. Biyolojik babanın Ali Rıza Yüzer olduğu sabitlendiğinden bu yönde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir. Sanığın ikrarı, adli tıp raporları, uzmanlık raporları, olay yeri inceleme tutanakları ve tüm dosya muhteviyatı birlikte değerlendirildiğinde üzerine atılı, 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanık Ali Rıza Yüzer'in "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de, Ali Rıza Yüzer, tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da 6 aylık hamile eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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