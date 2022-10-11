Araçtan inen Tarık E. ile eşi Serap E'nin durumundan şüphelenen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği "Alex" ile otomobilde yaptıkları aramada, koltukların alt kısmına gizlenmiş 2 kilo 961 gram kokain buldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Konya'da araçlarında kokain ele geçirilen çift tutuklandı - Son Dakika

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