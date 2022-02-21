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Son dakika haberi! Konya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Konya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

21.02.2022 15:51
Son dakika haberi! Konya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı

Son dakika haber... Konya'da geçtiğimiz Cuma gecesi bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da geçtiğimiz Cuma gecesi bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir şahsın yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin Mehmet Binbirdağ olduğu tespit edilen şahsı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Binbirdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sokak ve kamera çalışmalarında kasten öldürme olayı şüphelisinin Ö.G. (17) olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı ilk görüşmede Ö.G.'nin maktulle eğlence mekanında tanıştıklarını ve mekanın çıkışında aralarında tartışma çıkması üzerine bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Ö.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olay nedeniyle suça sürüklenen çocuk Ö.G.'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen suça sürüklenen çocuk Ö.G.'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği ifade edildi. - KONYA

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Cinayet, Konya, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Konya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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