Son dakika haberi: Konya'da bir çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi: Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren çocuk yakalandı.

Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren çocuk yakalandı. Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi Rahim A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı. Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı. Rahim A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Konya'da bir çocuk, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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