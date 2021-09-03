Son dakika haberi... Konya'da bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Kayacık Mahallesinde İsmail A'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evin çatısından çıkan alevleri gören mahalle sakinleri, olay yerine çağırdıkları itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etti.

Ahırlı Belediyesi arazözlerinin de müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarını Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül yakından takip etti.