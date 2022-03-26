Bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Bir kişi silahla vurularak öldürüldü

26.03.2022 12:24

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla öldürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla öldürüldü.

İddiaya göre, Osman Ö. aralarında borç meselesi bulunan sütçü Musa Yaman'ı (41) Yeni Mahalle Seyran Caddesi'ndeki evinin önüne çağırdı.

Yaman, adrese geldiğinde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle ağır yaralanan Yaman, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga sırasında bıçakla hafif yaralandığı belirtilen Osman Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Musa Yaman'ın bir süre önce sattığı dairesinin parasını Osman Ö'ye borç olarak verdiği öğrenildi.

Bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Bir kişi silahla vurularak öldürüldü

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Kaynak: AA

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