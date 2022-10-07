Son dakika haber... Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

07.10.2022 13:51

Son dakika haberleri: Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Yaka Mahallesi'ndeki bir otoparkta Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Hakan K. (46) ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Cevdet K'nin (36) otomobille Gaziantep'e gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince Konya'nın Karapınar ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

İki şüpheli ile olay yerinde gözaltına alınan Ahmet T. (42), Cihan B. (34) ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, otoparkta beraber alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Hakan K'nin küfreden Yeşilbağ'ı tabancayla vurduğunu söyledikleri öğrenildi.

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Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı Arkadaşını otoparkta öldüren zanlı tutuklandı Arkadaşını otoparkta öldüren zanlı tutuklandı Konya haber! Meram Yaka Sosyal Tesisi temeli atıldı Konya haber! Meram Yaka Sosyal Tesisi temeli atıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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