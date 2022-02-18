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Son dakika haberi! Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ile arkadaşı adliyede - Son Dakika

Son dakika haberi! Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ile arkadaşı adliyede

18.02.2022 10:51
Son dakika haberi! Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ile arkadaşı adliyede

Son dakika haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Serdar Ö'nün (39) ardından arkadaşı İbrahim Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır ayrı yaşadıkları ve geçimsizlik nedeniyle hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verilen Serdar Ö'nün, 5 çocuğunun annesi Gül ile barışmak için kayınvalidesinin evine gittiği öğrenildi. Çıkan tartışma sonucu zanlının olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaçarken kaza yaptı

Zanlının hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçarken, Suriyeli Muhammet El Selimi'nin (25) kullandığı elektrikli bisiklete çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlı idaresindeki aracın, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kavşakta elektrikli bisiklet kullanan kişiye çarptıktan sonra yoluna devam etmesi, kazayı görenlerin yerde yatan El Selimi'ye yardımı yer alıyor.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Güler Gül, 16 Şubat'ta tartıştığı Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ile arkadaşı adliyede - Son Dakika


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