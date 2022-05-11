Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı

11.05.2022 16:18

Konya'da polis ekiplerinden çalıntı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerinden çalıntı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur'dan çalındığı tespit edilen 07 BYC 81 plakalı otomobilin, kente giriş yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Beyşehir ilçesinden kente giriş yapan otomobili Beyşehir Caddesi'nde durdurmak istedi.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, ters yöne girince Şinasi Büyük'ün kullandığı 42 K 3070 plakalı otomobile çarptı.

Araçtan indirilen Mehmet C. (20), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Otomobilin arka plakasındaki bir harfin siyah bantla kapatıldığı görüldü.

Ankara'daki bir üniversitede öğrenim gördüğü belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Büyük, polis ekiplerinin çalıntı bir aracı durdurmak için yolu kestiği sırada beklemeye başladığını belirterek, "Çalıntı otomobilin sürücüsü benim aracıma vurdu. Zaten aracıma vuracağını anlayınca el frenini çekip aşağıya indim. Şüpheli polise direndi ama sonunda kapıyı açınca gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı
Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yapan üniversite öğrencisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement