Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü

01.05.2021 02:33

Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da, 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen zanlı, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Ramazan M. (22), eşi Tuba M'nin (23) kaldığı Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak'taki eve gitti. Eşinin kapıyı açmadığı Ramazan M, daireye balkondan girdi.

Şüpheli, burada eşini bıçakla ağır yaraladı, 2 yaşındaki kızı Gülay M'yi de alarak olay yerinden kaçtı.

Tuba M, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalaşan maktulün yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü
Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü

Ramazan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezaevinden çıkan zanlı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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