Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

25.04.2022 23:28
Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Konya- Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine sıçradı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı, 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Konya'da cip alev alev yandı Konya'da cip alev alev yandı Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Konya'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Ereğli, Yangın, Adana, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:37:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement