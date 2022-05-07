Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı

07.05.2022 12:35

Bir son dakika haberine göre Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, para meselesi nedeniyle 1 kişiyi evinde bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, para meselesi nedeniyle 1 kişiyi evinde bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta Yazır Mahallesi'nde bıçaklanmış bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Celal K'nin cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Yusuf D'nin (22) Sahibiata Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen evde yapılan aramada, zanlı, çatı katındaki kuş kümesinde saklanırken yakalandı. Şüphelinin yanında suç aleti bıçak ve Celal K'nin cep telefonuyla ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, suçunu itiraf ederek aralarında para meselesi olduğunu, cep telefonunu da satmak için aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı
Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı
Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı

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Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı Eşyalarını satan eski ev arkadaşını öldürdü, kuş kümesinde yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Cinayet zanlısı saklandığı kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika
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