Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı

17.07.2022 20:56
Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki cip, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki cip, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kulu ilçesi Güzelyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Güzelyayla Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve römorkunda balya saman taşıyan traktör, iddiaya göre hatalı dönüş yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Mazlum D., idaresindeki yabancı plakalı cip römorka çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Güzelyayla, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konya'da cip traktörün römorkuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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