Son dakika haberi! Konya'da damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpeder tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı damadını pompalı tüfekle yaralayan kayınpeder tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 2 Mahallesi Taşıyıcılar Kooperatifi yanındaki alanda, İsmail N, damadı Dursun İ. ve kızı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail N, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek Dursun İ'yi ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun İ, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan İsmail N, daha sonra emniyet güçlerine teslim oldu.

Şüphelinin ifadesinde, kızı ile damadı arasında nikah kıyılmasına rağmen düğün yapılmamasından rahatsızlık duyduğunu, bu konuda uyardığı damadını, "Benim karım sen karışamazsın." demesi üzerine vurduğunu belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.