Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen bir zanlı tespit edildi.
Çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen zanlı belirlenen adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Konya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika