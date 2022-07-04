Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

04.07.2022 16:35
Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tipi Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Verilen adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede İbrahim B. ile Hasan G'nin silahla havaya ateş ettiklerini tespit etti.

Düğünde havaya ateş eden Hasan G, silahlara el konulduğu sırada araya girerek arbede çıkmasına neden olan Mutlu P. ile düğün sahibi Hacı İbrahim S. gözaltına alındı. Görevli polislere direnerek düğün yerinden kaçan İbrahim B. de kısa süre sonra yakalandı.

Düğün sahibine 1162 lira, diğer 3 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Hacı İbrahim S, Hasan G. ve Mutlu P. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim B. işlemlerinin ardından sev edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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