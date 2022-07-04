Son dakika haberi... Konya'da düğünde havaya ateş eden kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tipi Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Verilen adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede İbrahim B. ile Hasan G'nin silahla havaya ateş ettiklerini tespit etti.

Düğünde havaya ateş eden Hasan G, silahlara el konulduğu sırada araya girerek arbede çıkmasına neden olan Mutlu P. ile düğün sahibi Hacı İbrahim S. gözaltına alındı. Görevli polislere direnerek düğün yerinden kaçan İbrahim B. de kısa süre sonra yakalandı.

Düğün sahibine 1162 lira, diğer 3 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Hacı İbrahim S, Hasan G. ve Mutlu P. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim B. işlemlerinin ardından sev edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.