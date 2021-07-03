Son dakika haberi! Hüyük'te çıkan yangında ekili alanlar ve saman balyaları yandı

Son dakika haberi: Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında, ekili araziler ve saman balyaları yandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında, ekili araziler ve saman balyaları yandı. İlçeye bağlı Kıreli Mahallesi'nde, Çavuş Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında bulunan ekili arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, başka tarlalar ile yakındaki bir besihanede bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi arazi sahibi çiftçiler yaparken, söndürme çalışmalarına itfaiye ve Hüyük Belediyesi'nin iş makineleri katıldı. Kıreli Mahallesi Muhtarı İsmail Parlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın sonucu farklı kişilere ait 80 dekar ekin ekili alan ile 2 bin civarında saman balyasının zarar gördüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden Parlar, "Mahallemize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunmak istiyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Söndürme çalışmalarına destek veren itfaiyemize, ilçe belediyemize ve herkese teşekkür ediyorum."diye konuştu.

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