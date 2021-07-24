Eşini kurtarırken elektrik çarpan Hatice Küçükgök'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır