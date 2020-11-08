Son dakika haberi... Konya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Ağır'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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