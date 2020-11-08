Son dakika haberi... Konya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uzeyfe Ağır'ın (20) kullandığı 32 FY 046 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü genç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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