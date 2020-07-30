Son dakika haberi: Konya'da emekli hayırseverden örnek davranış - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazarı Tesisleri'nde, emekli bir hayırsever, satın aldığı küçükbaş hayvanları yardıma muhtaç ailelere bağışlayarak örnek oldu.

Belediye ekipleri, Karatay ilçesindeki hayvan pazarına gelen ziyaretçi ve satıcıları sosyal mesafe, maske ile hijyen konularında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Pazarda, geçtiğimiz günlere oranla arife günündeki yoğunluk dikkat çekti.

Satıcı Mehmet Pektaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) satışları fazla etkilemediğini, virüs nedeniyle ticaretin yavaşlamadığını söyledi.

Satışların tahminlerinin ötesinde olduğuna dikkati çeken Pektaş, "Hareketlilik yarın bayram namazından sonra daha da artacak. Çünkü yeri olmayan insanlar bayram namazının ardından pazara gelerek kurbanlık alıyor." dedi.

Hayırsever vatandaşın ihtiyaç sahiplerine kurban bağışı

Küçükbaş hayvan alarak ihtiyaç sahiplerine bağış yapan emekli hayırsever Rıfat Güçlü, bunu son üç yıldır yaptığını söyledi.

İnsanların özellikle bu dönemlerde dayanışmaya daha fazla ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Güçlü, şunları söyledi:

"Uçuyorlar sevinçten. Belki de ömründe kurban kesmemiş insanlar bunlar. Kendim de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından emekliyim. Yardımlaşmanın değerini işimiz gereği öğrendik. O insanların ne durumda olduğunu da iyi biliyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. İhtiyaç sahipleri nasiplenirse biz de mutlu oluruz. Herkes kurbanını keser, fitresini, zekatını, sadakasını verirse bu ülkede fakir kalmaz."

Öte yandan şehir merkezinde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarını görmek için Mevlana ve Zafer Meydanı gibi merkezi yerleri tercih ediyor.