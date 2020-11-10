Konya'da Polis Eşleri Derneği Konya Şubesinin katkılarıyla, emniyet teşkilatının aileleri ve çocuklarına hizmet verecek olan "Engelsiz Yaşam Parkı" törenle açıldı.

Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Ağaçlandırma ve Sosyal Tesisleri içerisindeki 7 bin 700 metrekarelik alana yapılan park, engelli çocukların yanısıra polis teşkilatının ailelerini de ağırlayacak.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Engelsiz Yaşam Parkı'nın yapımında emeği geçen belediye başkanları ve çalışanlarına teşekkür etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü olarak, her zaman vatandaş odaklı hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Toplam 255 bin metrekarelik sosyal tesisimizin içerisindeki 7 bin 700 metrekarelik alanında, içerisinde engelli çocuklarımız için park, diğer çocuklarımız için de oyun sahaları ve aileleriyle zaman geçirebileceği alanlar yapıldı. Desteklerini esirgemeyen Valimiz Vahdettin Özkan'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Selçuklu, Karatay ve Meram belediye başkanlarımıza teşekkür ederim."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da özellikle pandemi döneminde açık bir alanda insana hizmet verecek bir tesisin yapılmasının önemine değindi.

Parkın içerisinde engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren alanların yapılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, "Engelsiz Yaşam Parkı'nın yapımında, emniyet teşkilatındaki hanımefendilerin dayanışma içerisine girerek, bu hizmeti şehrimize kazandırması kıymetini arttırıyor. Katkı veren tüm belediyelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'nın bir huzur şehri olduğunu, bunda emniyet teşkilatının çok önemli bir katkısının olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının, kentte sadece asayişle uğraşmadığını yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de yer aldığını belirten Altay, "Sayın Valimizin liderliğinde, merkezi hükümetle yerel yönetim ilişkilerinin en güzel olduğu şehirlerden birisi Konya'dır. Bu manda tüm Türkiye'ye örnek olacak projeler yürütüyoruz. Buna belediyeler olarak her zaman katkı veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Parkı, yapılan duanın ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve davetliler katıldı.