Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramaman D., tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş , ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet zanlısının eniştesini bıçakladığı ve kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, zanlı Ramazan D.'nin eniştesi Süleyman Durmuş'un arkasından üzerine atladığı ve bıçakladığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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