Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

11.10.2022 09:54

Son dakika habere göre Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı Konya'da eniştesini bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

KONYA - Konya'da eniştesini bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tartıştığı kayınbiraderi Ramaman D., tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Süleyman Durmuş, ağır yaralı halde sığındığı iş yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı kaçarken, Süleyman Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet zanlısının eniştesini bıçakladığı ve kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, zanlı Ramazan D.'nin eniştesi Süleyman Durmuş'un arkasından üzerine atladığı ve bıçakladığı anlar yer alıyor.

Olayın ardından cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ramazan D.'nin eniştesini alacak verecek nedeniyle bıçakladığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: İHA

Süleyman Durmuş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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