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Son dakika haberi | Konya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca yeniden yargılandığı davada da aynı cezayı aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca yeniden yargılandığı davada da aynı cezayı aldı

17.09.2021 16:13
Son dakika haberi | Konya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca yeniden yargılandığı davada da aynı cezayı aldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edilen sanık, yeniden yargılandığı dava da aynı cezaya çarptırıldı.

Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl hapse mahkum edilen sanık, yeniden yargılandığı dava da aynı cezaya çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldıktan sonra, maktul eşiyle ortak çocuklarına kayyum tayin edilmesi konusu nedeniyle hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanığın yeniden yargılanması tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Babayiğit, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık ve eşi Hanife Babayiğit arasında, maktulün gazinoda çalışmak istemesinden kaynaklı anlaşmazlıklar olduğunun, olay günü de yine bu nedenle aralarında tartışma çıktığının belirlendiğini belirtti.

Mütalaada, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği ifade edilerek, bu nedenle Babayiğit'in "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık Babayiğit, son savunmasında, eşinin eğlence mekanında çalışmasından rahatsız olduğunu, bu konuda sık sık problem yaşadıklarını öne sürdü.

Aralarında çıkan tartışma üzerine kendisini vurmak isterken kazara eşinin vurulduğunu savunan Babayiğit, "Öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı ise olayın kazara olduğu ve müvekkilinin eşini öldürme kastının bulunmadığı iddiasını dile getirdi.

"Müvekkilim intihara teşebbüs ettiği sırada eşinin müdahale etmesi sonucu tüfek eşine doğru patlamış ve olay bu sebeple meydana gelmiştir. Eğer öldürme kastı olsaydı tüfeği ve cesedi saklar, delilleri karartırdı. Gazinoda çalışmaya devam etmek isteyen eşine sinirlenen müvekkilim eşini değil, kendisini öldürmek istemiştir." diyen avukat, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Babayiğit'in cezasını "haksız tahrik indirimi" ile 24 yıl, "iyi hal" indirimiyle de 20 yıla düşürdü.

Yeniden yargılanan sanığa verilen cezada herhangi bir değişiklik olmadı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 1 Kasım 2018'de Mesut Babayiğit, 2017'de evlendiği eşi Hanife Babayiğit'i araçla götürdüğü dağlık alanda av tüfeğiyle karnından vurmuştu. Ağır yaralanan kadını aracıyla hastaneye bırakan zanlı kaçmış, Konya'ya sevk edilen Hanife Babayiğit hayatını kaybetmişti.

Yakalanan zanlı hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verilmiş, yerel mahkemenin kararı Konya Bölge Adliye Mahkemesince bozulmuştu.

Mahkum, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca yeniden yargılandığı davada da aynı cezayı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Konya'da eşini av tüfeğiyle öldüren koca yeniden yargılandığı davada da aynı cezayı aldı - Son Dakika
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