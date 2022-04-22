Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

22.04.2022 10:09
Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Son dakika haber... Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilde eşini tabancayla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilde eşini tabancayla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde Tahsin E, gece saatlerinde kullandığı otomobildeki eşi Hatice E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Tahsin E, tabancayla ağır yaraladığı eşini araçtan indirip kaçmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Tahsin E'nin Saraçoğlu Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

Bir süre sonra polisleri fark eden şüpheli, Meram ilçesi Kartepe Sokak'ta otomobile çarparak durdu.

Polisler tarafından yakalanacağını anlayan Tahsin E, aynı silahla başına ateş etti.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı İngilizce gazete Konya'nın tanıtımına katkı sağlıyor İngilizce gazete Konya'nın tanıtımına katkı sağlıyor

İntihar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement