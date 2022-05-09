Son dakika haberi... Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti

09.05.2022 22:57
Son dakika haberi... Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'ta iki katlı evin bahçesinde, ev sahibi Hüseyin M. (31) ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında iddiaya göre faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin M, tüfekle Mevlüt Kapan ve Mehmet Ali Gürdar'ı tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevlüt Kapan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakola teslim olan Hüseyin M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Konya'da ev sahibi ile çıkan silahlı kavgada kiracı hayatını kaybetti - Son Dakika
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