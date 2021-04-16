Son dakika haberi: Konya'da evden kumarhaneye dönüştürülen mekana yapılan baskında 12 kişiye 56 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evden kumarhaneye dönüştürülen mekana yapılan baskında 12 kişiye 56 bin 616 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Seyitharun Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekiplerin eve yaptığı baskında 12 kişiye kumar oynamak ile Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten 56 bin 616 lira ceza kesildi.

İki kişiye kumar oynatmak ile kumar oynayanlara yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.