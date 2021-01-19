Son dakika haberi | Konya'da FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
19.01.2021 11:55
Son dakika haberleri: Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.
Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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