Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu

26.02.2022 14:09
Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu

Son dakika haberine göre Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde, daha önce hakkında adli işlem yapılan 30 aktif kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantısının deşifre edildiği öğrenildi.

4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1'i avukat, 3'ü ihraç edilen kamu görevlisi ve 8'i sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü yakalanmıştı.

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FETÖ'den ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş FETÖ'den ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu - Son Dakika
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