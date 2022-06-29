Çocuklarla sohbet ederek hastane korkularını gidermeye çalışan KOMEK ekibinin çocuklara moral kaynağı oldu da ifade edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gönüllü ekibin hastaneye gelen çocuklara moral vermek için çocuk acil servisi, gözlem odaları ve çocuk acil polikliniklerinin duvarlarını çizgi film kahramanları ve çeşitli figürlerle yenilediği belirtildi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Konya'da hastane duvarları çocuklar için renklendirildi - Son Dakika

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