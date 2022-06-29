Son dakika haberi... Konya'da hastane duvarları çocuklar için renklendirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da hastane duvarları çocuklar için renklendirildi

29.06.2022 16:50
Son dakika haberi... Konya'da hastane duvarları çocuklar için renklendirildi

Son dakika haberler: Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) görevli resim öğretmenleri ve kursiyerler, Konya Şehir Hastanesi'nin duvarlarını çocuklar için renklendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) görevli resim öğretmenleri ve kursiyerler, Konya Şehir Hastanesi'nin duvarlarını çocuklar için renklendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gönüllü ekibin hastaneye gelen çocuklara moral vermek için çocuk acil servisi, gözlem odaları ve çocuk acil polikliniklerinin duvarlarını çizgi film kahramanları ve çeşitli figürlerle yenilediği belirtildi.

Altı gönüllünün yer aldığı çalışmanın yaklaşık 3 ayda tamamlandığı kaydedildi.

Çocuklarla sohbet ederek hastane korkularını gidermeye çalışan KOMEK ekibinin çocuklara moral kaynağı oldu da ifade edildi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da hastane duvarları çocuklar için renklendirildi - Son Dakika

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