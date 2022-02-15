Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli Sami Oflaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kulu Devlet Hastanesi'nde kalite birim sorumluluğu yapan Sami Oflaz (34), Kovid-19 virüsüne yakalandı.
Görev yaptığı hastanede tedavisi başlayan Oflaz, durumunun kötüye gitmesi üzerine Konya Meram Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Oflaz'ın, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.
Oflaz'ın evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika