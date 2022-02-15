Üye Girişi
Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

15.02.2022 18:37
Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli Sami Oflaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli Sami Oflaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kulu Devlet Hastanesi'nde kalite birim sorumluluğu yapan Sami Oflaz (34), Kovid-19 virüsüne yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedavisi başlayan Oflaz, durumunun kötüye gitmesi üzerine Konya Meram Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Oflaz'ın, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oflaz'ın evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:36 Ozan Güven'in yargılandığı davada şoför konuştu: Hastaneye gitmeyi kabul etmedi
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
17:31 Fenerbahçe'den Lucescu bombası! Löw'ü bekleyen herkes çok şaşıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement