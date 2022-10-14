Son dakika haberi... Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı

14.10.2022 14:16
Son dakika haberi... Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Caddesi'nde durdurduğu kamyonette, bir inşaata ait iskele demirlerinin bulunduğunu fark etti.

İskele demirlerinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir inşaata ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücü E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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