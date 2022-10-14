İskele demirlerinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir inşaata ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücü E.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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