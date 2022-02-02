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Son dakika haber! Kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

02.02.2022 12:30
Son dakika haber! Kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde tütün satışına yönelik faaliyet gösteren iş yeri ve eve düzenlenen operasyonlarda, binlerce makaron, 260 kilo kıyılmış kaçak tütün, nargile tütünü ele geçirilirken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tütün satışına yönelik faaliyet gösteren iş yeri ve eve düzenlenen operasyonlarda, binlerce makaron, 260 kilo kıyılmış kaçak tütün, nargile tütünü ele geçirilirken, 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen 6 iş yeri ve 1 evde eş zamanlı arama yaptı. Yapılan aramalarda, 2 adet sigara sarma makinesi, 921 adet yapıştırmaya hazır sigara bandrolü, 98 bin adet boş makaron, 9 bin 840 adet doldurulmuş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 8.5 kilogram nargile tütüne el konuldu. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/ İHA)

Son dakika haber! Kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

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Beyşehir, Hisarcık, Tütün, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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