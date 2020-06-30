Son dakika haberi: Konya'da, kafe ve evden hırsızlık şüphelileri adliyede - Son Dakika

Konya'da, kafe ve evden hırsızlık şüphelileri adliyede

KONYA'da, kafeden ve evden hırsızlık yaptığı tespit edilen H.T. (19), Y.A. (23) ve F.G. (29), polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Haziran günü saat 11.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesindeki kafede meydana geldi. Çalıştığı kafeden ayrılan H.T., arkadaşı Y.A. ile birlikte eski iş yerine geldi. İçeri giren şüpheliler, yaklaşık 3 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve kafe malzemelerini çalarak kaçtı. İhbar sonrası çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. H.T. ve Y.A., polis operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin, hurdacıya sattıkları malzemeler de geri alınarak, sahibine teslim edildi.

Öte yandan tanıdığının düşürdüğü anahtarı alarak, eve giren ve 2 bin 500 lira değerindeki LCD televizyonu çalan şüpheli F.G. de polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.