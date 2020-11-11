Son dakika haberi... Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü Gök, ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi