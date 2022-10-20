Son dakika haberi | Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor bekleniyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Y'nin avukatı ile taraflar katıldı.
Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.
Mahkeme heyeti, akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde Şenol Y, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldürmüş, ardından Erkanlı Sokak'taki dükkanında yaraladığı kayınpederi Bekir Dağdeviren de hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Şenol Y, çevredeki esnaf tarafından yakalanmıştı.
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