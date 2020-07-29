Son dakika haberi! Konya'da kurbanlık taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 100'e yakın koyun telef oldu - Son Dakika

Kazada, yaklaşık 100 kurbanlık koyunun telef olduğu belirtildi.

Sıkıştıkları kamyondan çıkartılan 3 yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya'da farklı hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 P 1878 plakalı küçükbaş kurbanlık yüklü kamyon, Söğüt mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Konya 'nın Kadınhanı ilçesinde küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, yaklaşık 100 koyun telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:53

Kaynak: AA

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