Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın

20.06.2022 14:29
Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın

Son dakika haberi... Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 12.45 sıralarında merkez Yeni Mahalle Kozanlı yolu bitişiğinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Y.A.'nın ikamet ettiği evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı eşyalar zarar görürken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının prizde şarja takılı olan telefon kablosundan çıktığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kozanlı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Konya'da müstakil evde yangın - Son Dakika

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