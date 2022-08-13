Son dakika haberi... Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti

13.08.2022 20:22
Son dakika haberi... Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı psikiyatri hastası oğlu tarafından darp edilen baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı psikiyatri hastası oğlu tarafından darp edilen baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kulu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Tümer (72) ile birlikte yaşadığı psikiyatri hastası oğlu S.T. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Tümer babasını darp etmeye başladı. Dakikalarca darp edilen ve başından darbeler alan baba yaralandı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı baba ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Mahmut Tümer, burada yapılan tedavisinde başından aldığı darbeler sonrasında kafa travması geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya'ya sevk edildi. Tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Kulu Merkez Kabristanlığına defnedildi. Darp ettiği öne sürülen psikiyatri hastası S.T.'nin Konya Beyhekim Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 20:32:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Konya'da oğlunun darp ettiği baba hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement