Son dakika haberi... Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Polat (20) idaresindeki 34 BAT 564 plakalı otomobil, Yaraşlı Mahallesi yolunun 8'inci kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Hasan Kızılırmak (21), Üçler Han Şimşek (20), Muhammet Musa Koç (18) ve Emre Polat (18), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şimşek ile arkadaşları Mert ve Emre Polat'ın Avusturya'dan tatil için memleketlerine geldikleri ve Yaraşlı Mahallesi'ndeki evlerine giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.