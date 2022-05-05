Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

05.05.2022 16:51
Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.35 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (46) idaresindeki 42 AKY 267 plakalı Ford marka otomobil yol ayrımında bulunan kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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