Son dakika haberi | Konya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya 'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Hasan Basri, Konya, Güncel, Son Dakika

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