Son dakika haberi! Konya'da parklarda sosyal mesafeye uyuluyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Konya'da parklarda sosyal mesafeye uyuluyor

Son dakika habere göre Konya'da kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla özellikle sıcak yaz günlerinde evlerinde bunalan vatandaşlar, parklarda serinliyor.

Konya'da kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla özellikle sıcak yaz günlerinde evlerinde bunalan vatandaşlar, parklarda serinliyor.

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Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kalabalık, salgın ve sıcaklardan etkilenmek istemeyen vatandaşların, ilçedeki Şehir Olimpiyat parklarının yanı sıra Karaaslan Piknik Bahçesi, Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi bahçelerinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak zaman geçirdikleri belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede parklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlarda titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Bahçe ve parkların da sosyal mesafeye göre düzenlendiğinin altını çizen Kılca, şunları kaydetti:

"İlçemizde hayata geçirdiğimiz bireysel konseptli parklarımızın önemi bu dönemde daha da anlamlı hale geldi. Şehir ve Olimpiyat parklarımız ile Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi bahçelerimize gelen hemşehrilerimiz, hem riskten uzak hem de doğayla baş başa toprakla ve tarımla uğraşarak hoşça vakit geçiriyor. Yine Konyamızda ilk olan bireysel konseptli Karaaslan Piknik Bahçemizde de vatandaşlarımız aileleriyle güzel bir gün geçirebiliyor. Bizler her türlü tedbiri alarak

gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de ricamız, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalarıdır."

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya'da parklarda sosyal mesafeye uyuluyor - Son Dakika
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