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Son dakika haberi! Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberi! Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın sanıkları hakim karşısında

03.11.2021 12:35
Son dakika haberi! Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın sanıkları hakim karşısında

Son dakika haber... Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavganın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya'da pazarcı esnafı arasında çıkan, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavganın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan Nurkoyuncu, Hüseyin Bardakçı, Alişan Bardakçı, Yaşar Bardakçı, Şevket Mutlu, Ahmet Akın, Rahmi Özkan ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Muhammet Bardakçı, pazarda esnaf komşusu olan Şevket Mutlu ile olay gününe kadar bir kavga, tartışma yaşamadıklarını öne sürdü.

Olay günü Şevket Mutlu'nun kardeşini arayıp bin lira para istediğini ileri süren Bardakçı, "Kendisine borcumuzun olduğunu iddia etmiş. Babam 'Öyle bir şey yok' deyince olayın akşamı pazar yerinde toplandık. Tezgahımızı toplayacaktık. Yaşar abi Şevket'in yanına bu durumları sormaya gitti. Şevket o sırada arabadaydı. Yaşar abim şoför kapısından 'Ne parası' diye sordu. Sonrasında tanımadığım 3 şahıs pazar yerine geldi. Bu şahıslar ateş başında ısınıyorlardı. Yaşar abi ve Şevket arasında tartışma çıkınca o 3 kişiden maktul İsmail Kurum ve diğer iki kişi, ellerine demir sopa ve bıçak alarak geldiler. Bunun üzerine ben de bıçağımı çıkardım. Biri başıma vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçağı kime vurduğumu hatırlamıyorum. Ben can havliyle ailemi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Bardakçı, pazarda yeşillik sattıklarını, Mutlu'nun da yan tarafta sebze sattığını, ara sıra aralarında yer kavgası yaşandığını söyledi.

Sanık Yaşar Bardakçı da olay günü kavga niyeti taşımadıklarını öne sürdü.

Olay günü kardeşinin kendisini arayarak "Şevket borcunu istiyor." dediğini anlatan Yaşar Bardakçı, "Akşam pazara gittik. Şevket'e 'Çoluk çocuktan ne parası istiyorsun, ne borcu' dedim. 'Babama sorayım' dedi. Meğer babasını arayacağına adamlarını arıyormuş. 3 kişi bir anda önümde bitti. 'Şevketle aramızda hallederiz biz' demeye kalmadan arbede çıktı, olanlar oldu. Maktul bana tornavida atarken Muhammet görmüş, araya girmeye çalışmış. Benim elimde bıçak ya da sopa yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki sanık Şevket Mutlu ise Bardakçı'ların olayı yanlış anlattığını, olaydan önce pazar yerinde komşu olmalarından kaynaklı bazı sorunlar yaşadıklarını, çok kez sorunlarını dile getirmelerine rağmen karşılıklı olarak çözemediklerini iddia etti.

Mutlu, "Onlarla pazar yerinde husumetimiz vardı. Bu husumet bir yıl öncesine dayanıyordu. Benim tezgahımın altına su döküp benim çalışmamı engelliyorlardı. Olaydan bir hafta önce de beni tehdit ettiler. Olay günü tezgahımda tek başımaydım. Yaşar Bardakçı karşı tarafıma tezgah açtı. Oğlu ve babası da yan tarafa tezgah açtı. Yine su döktüler. Ardınsan aramızda tartışma çıktı. Beni öldürmekle tehdit ettiler." diye konuştu.

Şevket Mutlu, üzerine atılı suçlamaları reddetti, sanıklar Hüseyin, Muhammet, Yaşar ve Alişan Bardakçı'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Bardakçı'nın tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde 18 Ocak'ta, pazarcı esnafı arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmış, olayda ikisi ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Kurul (19) hayatını kaybetmişti.

Alişan, Esnaf, kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Konya'da pazarcılar arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü kavganın sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
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