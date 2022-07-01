Son dakika haberi... Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü

01.07.2022 21:17
Son dakika haberi... Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü

Son dakika gündem haberi: Konya'da yakalanacağını anlayınca polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da yakalanacağını anlayınca polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde şüpheli 29 yaşındaki Müslüm Davulcu, hırsızlık yaparken kendisini fark eden vatandaşlara bıçakla saldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli Davulcu, bir evin bahçesindeki müştemilata saklandı. Bahçeye giren ekipler, müştemilatın kapısını açtığı sırada Davulcu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.

Bunun üzerine bir polis memuru, şüpheliyi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan şüpheli kurtarılamadı.

Müslüm Davlucu'nun, şizofreni hastası olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından 38 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan polis memurunun, emniyetteki işlemleri sürerken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, adreste kavga ihbarını değerlendiren polis ekibinin, ızrar ve hırsızlık olayına tepkili yaklaşık 30 kişiyi uzaklaştırdığı belirtildi.

Ekiplerin, evin müştemilatına saklanan hırsızlık zanlısını ise ikna etmeye çalıştığı sırada saklandığı yerden hızla çıkarak polise bıçakla saldırdığı belirtilen açıklamada, "Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs, hastanede ameliyata alınmış ve sabah saat 10.00 sıralarında maalesef hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi.

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Son dakika! POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ Son dakika! POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ Son dakika... Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü Son dakika... Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü
Kaynak: AA

Selçuklu, Müslüm, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Konya'da polise bıçakla saldıran şüpheli, silahla vurulması sonucu öldü - Son Dakika
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