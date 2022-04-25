Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

25.04.2022 19:01
Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

Son dakika haber: Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüste bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı
Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı
Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı
Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı
Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

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Meram, Konya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
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