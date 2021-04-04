Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polisler yetişti - Son Dakika

Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polisler yetişti

Konya'da polis ekipleri, bir öğrenciyi geç kaldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi.

Konya'da polis ekipleri, bir öğrenciyi geç kaldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi. Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, otobüsü geciktiği için (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan Beyza A'nın sınav salonuna ulaşımının sağlandığı ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, sınava geç kalan Beyza A'nın polis ekiplerince araçla okula yetiştirildiği anların videosuna yer verildi. Videoda, ekip aracıyla sınava gireceği okula götürülen öğrenci Beyza A'nın "Otobüsüm geciktiği için trafik polislerimizden yardım istedim, ikiletmeden kabul ettiler. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu an beni yetiştirmeye çalışıyorlar." dediği görülüyor.

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