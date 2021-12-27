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Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında

27.12.2021 15:20
Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisi Emel Göçer'i tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında yaklaşık 20 yıldır ailesiyle olayın yaşandığı yeri işlettiklerini belirterek, "Ben bunların kim olduklarını bilmiyorum. Bunlara baktım ve hiç iyi görmedim. O nedenle 'Buradan gidin.' dedim ancak olayı büyüttüler. Düzeni bozmak istediler. Rüşvet filan istediler. Bunlardan şüphelendim. Güzellikle 'Gidin.' dedim ama gitmediler." ifadelerini kullandı.

Annesine tekme atıldığını iddia eden sanık, "Annemin bacağı mosmordu. Benden çay istediler. Ben de güzelce çaylarını getirdim. Orada çay içerken üç tane gözleme istediler. Sonra servisi iptal ettiler. Bundan sonra da 'Çay soğuk.' dediler. Küfürlü kelimeler konuştular. Bana tokat attılar. Silah babama aitti. Babam dolaba koymuş. Olayın şokuyla daha sonra ne oldu bilmiyorum." diye konuştu.

Tanık Nurcan Atik, sanığın maktulü "Çay soğuk." dediği için kolundan tutup zorla içeri götürmek istediğini söyledi.

Atik, "Kolumu bırak.' deyince Emel'e tokat attı. Tokadın etkisiyle Emel, semavere çarpınca semaver devrildi. Araca binmek üzereyken 'Bekle, geliyorum.' diyerek içeri koştu. Elinde silahla geri geldi ve 'Sizi öldüreceğim.' diye bağırdı. Sürücü kapısının yanında 'Tamam gidiyoruz.' demesine rağmen silahı kafasına dayayıp Emel'e ateş etti. Daha sonra annesi geldi ve Emel'i de kastederek 'Bunu da alın, buradan gidin.' diye bağırdı. Zerda ve bana da silah doğrulttu. 'Seni de öldüreceğim.' dedi. 112'yi aramak istedik ama izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Maktul Emel Göçer'in yeğeni tanık Zerda Göçer de sanığın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı.

Sanığın elinde silahla gelerek maktulün kafasına ateş ettiğini belirten Zerda Göçer, "Ben, halam ve Nurcan Atik dışarıdaydık. Elinde silahla geldi ve direkt halamın kafasına sıktı. Halam ayağımın yanına düştü. Bu olaylar oluncaya kadar biz annesini görmedik. Kaçışırken telefon ve cüzdan masada kaldı. 'Ne olur halam ölüyor, telefonu alıp 112'yi arayayım.' dedim, izin vermedi. Silahı bana doğrulttu ve 'Seni de öldürürüm.' dedi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Silah, Konya, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Konya'da soğuk çay servisi nedeniyle tartıştığı kadın müşterisini silahla öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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